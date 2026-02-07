Olimpiadi 2026 ovazione per Ucraina applausi a Usa ma fischi a Vance e Israele

La cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha fatto emergere subito le tensioni. Quando sono passate le delegazioni, il pubblico ha acclamato con entusiasmo l’Ucraina, mentre ha applaudito gli Stati Uniti. Invece, ha fischiato forte Vance e Israele. La gente ha mostrato chiaramente come percepisce certi paesi e le loro posizioni sul palco.

La sfilata nello stadio di San Siro delle delegazioni delle nazioni che prendono parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata anche la cartina di tornasole per capire il ‘sentiment’ degli italiani nei confronti della complessa situazione geopolitica attuale. Dopo il boato che ha accolto l’ingresso dell’Italia Team, l’ovazione più grande e unanime da parte del pubblico è stata tributata alla squadra ucraina guidata dai due portabandiera, l’atleta dello short track Yelyzaveta Sydorko e il pattinatore Vladyslav Heraskevych. Diversa la situazione quando ha fatto il suo ingresso la delegazione degli Stati Uniti, la più numerosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, ovazione per Ucraina, applausi a Usa ma fischi a Vance e Israele Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Milano Cortina, fischi per Israele e Stati Uniti alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo stadio di San Siro ha visto momenti di tensione. Olimpiadi Milano-Cortina, atleti di Israele accolti da fischi e pochi applausi: cosa è successo a San Siro Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, gli atleti israeliani sono stati accolti con fischi e pochi applausi a San Siro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance; Olimpiadi 2026, ovazione per Ucraina, applausi a Usa ma fischi a Vance e Israele; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace. Olimpiadi 2026, ovazione per Ucraina, applausi a Usa ma fischi a Vance e IsraeleLa sfilata nello stadio di San Siro delle delegazioni delle nazioni che prendono parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata anche la cartina di ... lapresse.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: la cerimonia di aperturaDalla fiaccola accesa all’Arco della Pace alla grande cerimonia di apertura di San Siro, la giornata inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ... thesocialpost.it Milano Cortina 2026: stiamo seguendo la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Tra gli highlights della serata: Grande ovazione per il Presidente della Repubblica Mattarella Incantevole Matilda De Angelis, nella performance dedicata alla m facebook Uno show pieno di tutto per la prima Olimpiade diffusa della storia: gli atleti hanno sfilato a Milano, Cortina, Predazzo e Livigno. La politica non è rimasta fuori. Fischi per J.D. Vance e Israele, ovazione per l’Ucraina x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.