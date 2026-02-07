Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming per le gare di discesa maschile e femminile

Le gare di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate. Oggi si sfidano le discese maschile e femminile, con orari e canali tv già stabiliti. Gli atleti si preparano a scendere a tutta velocità, mentre gli appassionati si organizzano per seguire le gare in diretta streaming o in televisione. La competizione promette emozioni forti e sorprese.

Le competizioni di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo con appuntamenti di grande livello che catturano l'attenzione di appassionati e esperti. La giornata si apre con un'intensa giornata di gare, caratterizzata da momenti di alta tensione e performance di eccellenza, in attesa delle discipline più decisive che si terranno nelle prossime ore. La discesa libera maschile rappresenta il piatto forte della giornata, con partenza alle 11:30 da uno dei tracciati più iconici del circuito, la Stelvio di Bormio. Quella di quest'anno si preannuncia come una sfida tra i migliori specialisti del settore.

