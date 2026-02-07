Olimpiadi 2026 Matilda De Angelis ironica | Chiamatemi Mariah

Durante l’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’attrice Matilda De Angelis ha scherzato sulla confusione fatta in telecronaca. Dopo che il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, ha sbagliato a chiamarla, De Angelis ha pubblicato su Instagram una foto con la scritta “Please, call me Mariah”, ironizzando sull’errore.

“Per favore, chiamatemi Mariah “. L’attrice Matilda De Angelis ironizza sull’errore in telecronaca – durante l’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina – del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, postando una foto su Instagram come scritto ‘ Please, call me Mariah ‘. Poi in una storia: “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividermi anche i diritti d’autore. All I want for XMas. Non ho problemi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere.

