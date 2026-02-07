Olimpiadi 2026 | l’Infinito di Leopardi apre i Giochi un discendente della famiglia porta la fiamma

Questa mattina, a Milano, è stato dato il via alle Olimpiadi invernali 2026. L’inaugurazione si è aperta con un omaggio particolare a Giacomo Leopardi, con l’Infinito che ha aperto i giochi. Dopo la cerimonia, un discendente della famiglia Leopardi ha portato la fiaccola, segnando un momento simbolico e deciso. La manifestazione ha preso il via con un’atmosfera diversa dal solito, tra sorprese e emozioni.

Le Olimpiadi invernali 2026 sono ufficialmente inaugurate, e lo hanno fatto in un modo del tutto inatteso: sotto il segno di Giacomo Leopardi. Un connubio tra sport, cultura e storia italiana che ha sorpreso e commosso il pubblico presente allo stadio San Siro di Milano, dove la cerimonia di apertura ha visto protagonista l’Infinito, il celebre idillio del poeta recanatese, letto con intensa interpretazione dall’attore Pierfrancesco Favino. Ma la presenza di Leopardi non si è limitata alla sola declamazione poetica; un suo diretto discendente, Gregorio Rufini Leopardi, ha avuto l’onore di essere il tedoforo finale, portando la fiamma olimpica nel suo ultimo tratto di percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con l'ultimo tedoforo dei Giochi del 1960. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta Olimpiadi: proteste e azioni diffuse all'arrivo della fiamma, il 7 febbraio un corteo contro i Giochi Il 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, Favino legge L'Infinito di Leopardi; Pierfrancesco Favino alla cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026 recita L'infinito di Leopardi in un elegante completo grigio Armani; Leopardi alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: il programma; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance. Pierfrancesco Favino alla cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026 recita L'infinito di Leopardi in un elegante completo grigio ArmaniL'attore Pierfrancesco Favino recita alla cerimonia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 una poesia di Leopardi. Il look è italiano ... vogue.it Olimpiadi Milano Cortina, Favino legge L'Infinito di LeopardiL'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 porta la grande poesia a San Siro. Pierfrancesco Favino ha inaugurato la cerimonia recitando L’Infinito di Giacomo Leopardi, accompagnato dal ... tg24.sky.it Alle Olimpiadi di Milano Cortina ci entra anche la guerra. È inevitabile. Il mondo corre e noi non possiamo guardare dall’altra parte. Per pochi istanti, però, ci concediamo almeno di guardare lontano: all’infinito. Pierfrancesco Favino legge Giacomo Leopardi a facebook Questa è la settimana dell'inizio delle Olimpiadi invernali Ma no. Questa era la settimana delle aste di riparazione al Fantacalcio. Cosa ho realizzato in questa settimana Che c'è un hype infinito verso il Genoa di De Rossi. Non è un giudizio è solo una const x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.