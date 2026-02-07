Olimpiadi 2026 la cerimonia dal drone | spettacolari le immagini di San Siro

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha preso il via con uno spettacolo mai visto prima. Le immagini più spettacolari sono state quelle del drone che ha sorvolato San Siro, offrendo uno sguardo spettacolare sulla festa di inizio. Quattro sedi diverse hanno ospitato l’evento, ma è stato il drone sopra lo stadio di Milano a catturare l’attenzione di tutti, segnando un debutto innovativo per questa edizione. La manifestazione ha ufficialmente dato il via ai Giochi, che promettono di essere memorabili.

La Cerimonia di apertura senza precedenti delle O limpiadi invernali (svoltasi in quattro sedi) ha ufficialmente dato il via ai Giochi di Milano-Cortina. Spettacolo in particolare nello stadio di San Siro con le luci dello show che hanno illuminato la notte milanese. Mozzafiato le immagini realizzate dal fotografo Massimo Sestini, dall'elicottero del II Reparto Volo di Milano (sede Malpensa) della Polizia di Stato, che hanno ripreso dall'altro la cerimonia nello storico impianto meneghino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

