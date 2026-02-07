John Elkann, presidente di Stellantis, ha visitato ieri mattina Casa Italia alla Triennale di Milano. La sua presenza si inserisce nel clima di attesa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Elkann ha detto che cercherà di seguire le gare, anche se non potrà esserci di persona. La visita alla sede di Casa Italia si inserisce in un momento di grande fermento per l’evento che si avvicina.

Il presidente di Stellantis John Elkann si è recato sabato mattina in visita alla Triennale di Milano sede di Casa Italia in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’ad di Exor era accompagnato dalla famiglia. “Cercherò di seguire delle gare, soprattutto quando ci sarà l’Italia rappresentata”, ha detto Elkann che puoi sulla cerimonia di apertura ha aggiunto: “È stato bello vedere gli atleti italiani rappresentare il nostro Paese”. Poi il presidente di Stellantis ha chiuso con un “In bocca al lupo per l’Italia”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, John Elkann con la famiglia in visita a Casa Italia a Milano: "Cercherò di seguire le gare"

John Elkann è arrivato a Milano e si è recato alla Triennale, dove si trova Casa Italia durante i Giochi olimpici invernali.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente cominciate.

