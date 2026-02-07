La giornata sulla pista di sci si apre con una grande soddisfazione per l’Italia. Franzoni conquista l’argento, mentre Paris si prende il bronzo. La squadra azzurra si fa valere tra le migliori al mondo, regalando emozioni e sorrisi ai tifosi che seguono da vicino ogni gara. La performance di oggi dimostra ancora una volta la qualità degli atleti italiani nello sci alpino.

La pista dello sci mondiale si tinge d’azzurro in una mattinata che resterà scolpita nella storia degli sport invernali. Sulle nevi di Bormio, nel tempio della velocità, l’Italia festeggia una doppietta leggendaria nella discesa libera maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 7 febbraio, il tricolore sventola alto grazie a Giovanni Franzoni, che conquista una clamorosa medaglia d’argento, e all’eterno Dominik Paris, che mette al collo un pesantissimo bronzo. A negare il trionfo assoluto agli uomini di casa è stato solo lo svizzero Franjo von Allmen, autore di una prova impeccabile chiusa in 1’51”61: l’elvetico trionfa con merito ed è ufficialmente il nuovo campione olimpico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi 2026, Franzoni e Paris argento e bronzo

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’Italia conquista subito le sue prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Olimpiadi, è già grande Italia: Franzoni argento, Paris bronzo nella discesa libera

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; Milano Cortina, oggi prime medaglie: da Franzoni e Paris a Matteoli, gli azzurri in gara e dove vederli.

LIVE Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaLo sci alpino maschile ha aperto oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera ha assegnato le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura ... corrieredellosport.it

Italia, subito show alle Olimpiadi: Franzoni-Paris leggendari, argento e bronzo sulla mitica Stelvio!Il team azzurro conquista subito due metalli preziosi nello Sci Alpino: vince lo svizzero Von Allmen, i due italiani completano il podio ... tuttosport.com

La Stampa. . Inizio da sogno per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'Italia Team arrivano subito due medaglie dalla “Stelvio” di Bormio. E sono due medaglie pesanti, in discesa libera, la gara regina dei Giochi invernali. Giovanni Franzoni chi facebook

' Gara tutta cuore per il 24enne di Marebbe del Garda, che conquista la prima medaglia per l’Italia in queste Olimpiadi. Prova sontuosa di Franzoni, che chiude a soli due decimi da Von Allmen, vincitore d x.com