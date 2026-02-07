Olimpiadi 2026 Franzoni e Paris argento e bronzo

La giornata sulla pista di sci si apre con una grande soddisfazione per l’Italia. Franzoni conquista l’argento, mentre Paris si prende il bronzo. La squadra azzurra si fa valere tra le migliori al mondo, regalando emozioni e sorrisi ai tifosi che seguono da vicino ogni gara. La performance di oggi dimostra ancora una volta la qualità degli atleti italiani nello sci alpino.

La pista dello sci mondiale si tinge d’azzurro in una mattinata che resterà scolpita nella storia degli sport invernali. Sulle nevi di  Bormio, nel tempio della velocità, l’Italia festeggia una doppietta leggendaria nella discesa libera maschile delle  Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 7 febbraio, il tricolore sventola alto grazie a  Giovanni Franzoni, che conquista una clamorosa medaglia d’argento, e all’eterno  Dominik Paris, che mette al collo un pesantissimo bronzo. A negare il trionfo assoluto agli uomini di casa è stato solo lo svizzero  Franjo von Allmen, autore di una prova impeccabile chiusa in  1’51”61: l’elvetico trionfa con merito ed è ufficialmente il nuovo campione olimpico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

