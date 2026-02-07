Olimpiadi 2026 esplode il caso Ghali | mai inquadrato durante la diretta

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, c’è stato un momento di polemica. Ghali, uno degli artisti coinvolti, non è stato inquadrato durante la diretta tv. La sua assenza ha fatto discutere e ha acceso il dibattito sui motivi di questa scelta, con molti che si chiedono cosa sia successo realmente.

Diventa un caso la mancata presentazione di Ghali durante la diretta tv della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Molte persone sui social si sono lamentate del fatto che l'esibizione del rapper sarebbe stata oscurata dalla telecronaca Rai. L'artista si è esibito recitando i versi di 'Promemoria' di Gianni Rodari. Nelle ultime ore prima dello show di San Siro si era rammaricato perché l'organizzazione gli aveva impedito di recitare la poesia anche in arabo. "C'è una spiegazione logica sul perché Ghali non sia mai stato inquadrato né nominato dai commentatori?", scrive un utente.

