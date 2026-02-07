Olimpiadi 2026 è subito super Italia | Franzoni e Paris sul podio in discesa

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’Italia fa già capire di essere in carreggiata. Giovanni Franzoni e Dominik Paris salgono sul podio in discesa, portando a casa due piazzamenti importanti. Non c’è ancora l’oro, ma il risultato dà fiducia e mostra che gli azzurri sono pronti a giocarsi le loro carte in questa edizione.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è subito super Italia. Non c'è l'oro tanto agognato ma sulla 'Stelvio' spunta un doppio podio azzurro con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, che diventa il più bel viatico per una Olimpiade tutta a tinte tricolori. La discesa libera traccia la strada al Team Italia conquistando in un colpo solo due medaglie gonfie di storia e di bellezza. Su un tracciato baciato dal sole e allestito in maniera perfetta, Giovanni Franzoni da debuttante olimpico prolunga il suo gennaio da sogno, conferma il suo momento magico e seppellendo la tensione conquista un argento inimmaginabile neanche un anno fa, precedendo Dominik Paris che così riscatta il quarto posto di PyongChang 2008.

