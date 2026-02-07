Olimpiadi 2026 | Cortina crolla nei prezzi weekend più accessibile Analisi su costi e nuove tariffe

Il costo per assistere alle Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si abbassa. In vista del grande evento, le tariffe e i prezzi degli alloggi si sono ridotti, rendendo il weekend più accessibile a un pubblico più ampio. Chi aveva in programma di vivere da vicino le emozioni olimpiche può ora pensare di organizzare il viaggio senza spendere troppo.

Il miraggio di un weekend olimpico a Milano-Cortina 2026 si fa meno costoso, almeno per quanto riguarda le tasche di chi sperava di vivere da vicino l'evento. Un'analisi aggiornata a fine gennaio 2026, rivela un calo medio del 30% nei prezzi rispetto a quanto rilevato a dicembre 2025, modificando significativamente lo scenario economico che si prospettava per la manifestazione sportiva. Il cambiamento più marcato si registra nel settore degli alloggi, con ripercussioni significative soprattutto nelle località montane, dove l'euforia iniziale ha lasciato il posto a una più realistica valutazione della domanda.

