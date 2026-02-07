Questa mattina a San Siro si è svolto uno spettacolo che ha unito bellezza e messaggi di pace. Il presidente Mattarella ha fatto il suo ingresso sul tram insieme a Valentino Rossi. Sul palco, grande spazio a simboli italiani come l’omaggio di Giorgio Armani e l’inno di Mameli cantato da Laura Pausini. Tra gli ospiti, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia hanno acceso i due bracieri a Milano e Cortina, dando il via ufficiale ai festeggiamenti per le Olimpiadi 2026.

Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tram con Valentino Rossi all’omaggio a Giorgio Armani, dall’inno di Mameli cantato da Laura Pausini ad Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Sofia Goggia che hanno acceso i due bracieri a Milano e Cortina. Una cerimonia di apertura senza precedenti delle Olimpiadi invernali, che si è svolta in quattro sedi, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, ha ufficialmente dato il via ai Giochi di Milano-Cortina, con il ritorno dello spettacolo sportivo in Italia 20 anni dopo Torino 2006. La presidente del Cio Kirsty Coventry, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Stadio San Siro, 6 febbraio 2026 (Foto di Paolo GiandottiUfficio per la stampa e l’informazione della Presidenza della Repubblica) Lo show creato da Marco Balich. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, bellezza italiana e messaggi di pace: show a San Siro

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Alle 20 inizia ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano si prepara a ospitare l’apertura delle Olimpiadi del 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano-Cortina, da Mariah Carey a Laura Pausini: show a San Siro

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, bellezza italiana e messaggi di pace: show a San Siro; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutta la bellezza invernale.

Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Dall'arrivo del presidente della Repubblica all'inno cantato da Laura Pausini passando per Ghali e l'omaggio ad Armani ... vanityfair.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Stasera l’Italia apre le braccia al mondo - ha detto Malagò, che ha ricordato i precedenti Giochi ospitati dal nostro Paese – Siamo pronti a scrivere di nuovo la storia delle Olimpiadi. Sarà un’Olimp ... ilcorrieredelgiorno.it

L’ultimo grande evento di San Siro. Il saluto internazionale di un monumento sportivo italiano. facebook

Mano sul petto: "' '" Che spettacolo a San Siro Guarda la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, LIVE ora su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com