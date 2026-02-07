Scontri tra polizia e manifestanti hanno scosso il quartiere Corvetto di Milano. Durante un corteo contro le Olimpiadi 2026 e l’arrivo dell’Ice in Italia, alcuni dimostranti hanno tentato di bloccare le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. La situazione resta tesa mentre i partecipanti alla protesta cercano di resistere.

Scontri tra polizia e manifestanti nei pressi di piazzale Corvetto, durante il corteo contro le Olimpiadi 2026 e la presenza dell’ Ice in Italia. Alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia verso l’ingresso dell’autostrada lanciando bombe carta e fumogeni verso le forze dell’ordine; la polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni e con l’idrante. Sarebbero quattro i manifestanti fermati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, al Corvetto guerriglia urbana tra manifestanti e polizia

Un gruppo di manifestanti si è arrampicato sul tetto dell’ex mercato di Corvetto, nel quartiere di Milano.

