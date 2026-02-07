Olimpiadi 2026 a Cortina ‘l’altra cerimonia’ | Goggia ultimo tedoforo

Questa sera a Cortina si è svolta una cerimonia alternativa per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra gli atleti presenti, la sciatrice Goggia ha fatto da ultimo tedoforo, portando il fiamme tra le montagne sotto un cielo freddo ma caldo di emozioni. La serata ha attirato molti spettatori, anche se l’evento ufficiale si è svolto a Milano, lasciando spazio a questa manifestazione più intima e simbolica.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono ufficialmente aperte con l’accensione dei bracieri. Caldo e avvolgente nonostante la fredda serata bellunese. L’abbraccio di Cortina è arrivato idealmente fino a San Siro ma anche a Livigno e Predazzo, le altre venue coinvolte in una cerimonia d’apertura diffusa in ‘Armonia’ – il tema che ha accompagnato l’intera serata – come i Giochi 2026 al via in Italia a 20 anni dall’ultima volta da Torino 2006. Uno spettacolo di oltre tre ore che ha rimesso il nostro paese al centro del mondo. La località più glamour delle Dolomiti ha abbandonato per un giorno apres-ski esclusivi e shopping di lusso ritrovandosi transennata per un’occasione speciale: la sfilata degli atleti – seguita con passione dalla gente che ha riempito le strade di Cortina già dal tardo pomeriggio – e l’accensione in piazza Dibona del braciere olimpico, dal design innovativo ispirato a Leonardo da Vinci, da parte di Sofia Goggia, campionessa olimpica di PyeongChang 2018 e molto legata all’Olympia delle Tofane, la celebre pista che sovrasta la Perla delle Dolomiti in cui la bergamasca ha vinto quattro volte in carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

