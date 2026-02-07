Olimpiadi 2026 a corteo Milano manifestanti su tetto ex mercato Corvetto

Un gruppo di manifestanti si è arrampicato sul tetto dell’ex mercato di Corvetto, nel quartiere di Milano. Hanno issato striscioni contro le speculazioni e a favore dei quartieri popolari, attirando l’attenzione dei passanti. La polizia si è subito mobilitata, cercando di farli scendere senza tensioni. La protesta si inserisce nel clima di attenzione intorno alle Olimpiadi del 2026 e alle questioni di sviluppo urbano nella città.

Un gruppo di manifestanti è salito sul tetto dell’ex mercato comunale di piazza Ferrara nel quartiere Corvetto ed ha esposto degli striscioni con la scritta ‘ stop speculazioni nei quartieri ’, ‘lunga vita ai quartieri popolari’. I manifestanti hanno acceso dei fumogeni e spiegato che l’azione è stata decisa per lo stato di abbandono in cui versa la struttura, che sarebbe dovuta essere riqualificata dal comune di Milano: “Secondo le promesse dell’amministrazione” ma che versa in stato di abbandono. Il corteo è poi proseguito verso piazzale Corvetto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a corteo Milano manifestanti su tetto ex mercato Corvetto Approfondimenti su Milano Corvetto Olimpiadi 2026, studenti in corteo contro l’Ice: “Milano vi ripudia” Circa un migliaio di studenti si sono radunati questa mattina in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Olimpiadi 2026, un migliaio i partecipanti al corteo pro Pal a Milano Circa un migliaio di persone si sono radunate ieri a Milano per protestare contro le Olimpiadi 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Corvetto Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, studenti in corteo a Milano disegnano murales contro l'Ice: Vance out; Cerimonia all’italiana, Ghali dà fastidio. Oggi il corteo alla prova decreto sicurezza; Olimpiadi 2026, a Milano il corteo 'fiaccolata anti olimpica'; Olimpiadi 2026, scatta la mobilitazione: doppia manifestazione contro l'Ice a Milano. Olimpiadi 2026, a corteo Milano manifestanti su tetto ex mercato Corvetto(LaPresse) Un gruppo di manifestanti è salito sul tetto dell’ex mercato comunale di piazza Ferrara nel quartiere Corvetto ed ha esposto ... stream24.ilsole24ore.com Milano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it È partito il corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE, promosso da sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa. I manifestanti stanno sfilando con numerosi cartoni a forma di alberi, a simboleggiare i lari facebook A Milano #corteo nazionale contro le #Olimpiadi invernali e contro la presenza dell' #ICE. Sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa si sposteranno da piazza Medaglie d'Oro verso piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto. @Si x.com

