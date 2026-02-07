Olimpiade la festa e l' emozione | l' inno alla pace Mattarella a San Siro in tram Fischi per Vance e Pausini in playback Le immagini

Questa sera a San Siro si è alzato il sipario sulle Olimpiadi con grande entusiasmo. Mattarella ha assistito all’evento in tram, mentre i campioni come Baresi e Bergomi hanno acceso la torcia dentro lo stadio. L’atmosfera si è fatta carica di emozione, anche se ci sono stati momenti di tensione, come i fischi rivolti a Vance e Pausini, che sono stati cantati in playback. Una serata di festa e passione, tra luci, colori e un forte richiamo alla pace.

Sergio arriva in tram alle otto di sera, con il loden nero come si usa da queste parti. Scende al capolinea del 16, alla fine di una giornata di lavoro. Sulla soglia del tempio pagano di Milano, lo stadio Meazza al canto del cigno, il presidente Sergio Mattarella saluta il tramviere Valentino Rossi, un siparietto che è la più dolce delle sorprese della festa dei Giochi italiani, e poi si accomoda in tribuna autorità insieme a Kirsty Coventry, primo presidente donna del Cio. L’Olimpiade, la nostra Olimpiade, può cominciare. I Giochi tornano al centro del Continente dopo quattro voli poco pindarici lontano dalla culla dell’inverno — Canada, Russia, Corea del Sud, Cina —, Milano capitale d’Europa accende il fuoco del tripode che rimbalza in tutti gli angoli dell’Olimpiade diffusa: Cortina, che divide onori, oneri e marchio di quest’avventura sprezzante del pericolo, Predazzo e Livigno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Olimpiade, la festa e l'emozione: l'inno alla pace, Mattarella a San Siro in tram. Fischi per Vance e Pausini in playback Le immagini Approfondimenti su Olimpiade Festa La sorpresa di Sergio Mattarella alle Olimpiadi, Valentino Rossi guida il tram! Laura Pausini, inno magistrale Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale. Pausini suona l’inno nazionale all’apertura delle Olimpiadi a San Siro Venerdì sera, a San Siro, Laura Pausini ha aperto le Olimpiadi di Milano-Cortina con l’inno di Mameli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiade Festa Argomenti discussi: VENEZIA | COMINCIA IL CARNEVALE DELLE OLIMPIADI: PRIMA FESTA E GRAN BALLO IN PIAZZA SAN MARCO; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video); Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace; Giochi Olimpici: a Brunico un grande villaggio per i tifosi | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano. Olimpiade, la festa e l'emozione: l'inno alla pace, Mattarella a San Siro in tram. Fischi per Vance e Pausini in playback Le immaginiL'emozione di Baresi e Bergomi con la torcia dentro lo stadio e il braciere acceso da Tomba e Compagnoni ... msn.com Olimpiadi 2026, i primi tifosi a San Siro per la cerimonia inaugurale: è già festaOlimpiadi 2026, i primi tifosi a San Siro per la cerimonia inaugurale: è già festa ... msn.com L’ultimo grande evento di San Siro. Il saluto internazionale di un monumento sportivo italiano. facebook Mano sul petto: "' '" Che spettacolo a San Siro Guarda la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, LIVE ora su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.