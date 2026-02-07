Ok alla riprofilatura della spiaggia Interventi in due tratti critici di costa

La spiaggia di Marina di Massa si prepara a ricevere interventi di riprofilatura in due punti critici della costa. La stagione estiva si avvicina e il litorale mostra già i segni delle mareggiate degli ultimi anni: la linea di riva si è spostata indietro, la sabbia è diminuita e le criticità sono più evidenti soprattutto nei tratti di ponente. Ora, con i lavori in arrivo, si spera di mettere in sicurezza la spiaggia e di limitare i danni futuri.

La stagione estiva si avvicina e il litorale di Marina di Massa mostra i segni evidenti delle mareggiate degli ultimi anni: arretramenti della linea di riva, perdita di sabbia, criticità concentrate soprattutto nei tratti di ponente. È in questo contesto che la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riprofilatura stagionale della spiaggia, un intervento necessario ma tampone, come avvenuto negli anni precedenti, pensato per garantire condizioni di sicurezza e fruibilità in vista della bella stagione. Il progetto, del valore complessivo di poco inferiore a 400mila euro, sarà candidato al contributo regionale, che sostiene gli interventi di manutenzione e rimodellamento stagionale degli arenili.

