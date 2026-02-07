Oggi 7 febbraio San Riccardo di Wessex | il re che lasciò il trono per farsi pellegrino insieme ai figli santi

Oggi si ricorda San Riccardo di Wessex, re inglese che lasciò il trono per diventare pellegrino con i suoi figli santi. Riccardo decise di abbandonare la corona e partire, portando con sé i figli in un viaggio spirituale. La sua storia resta un esempio di fede e dedizione.

San Riccardo di Wessex fu un re inglese padre di tre figli tutti diventati santi. Insieme a loro intraprese un importante pellegrinaggio. La Chiesa, oggi 7 febbraio, fa memoria di San Riccardo di Wessex, che fu un re e padre di tre figli. Un elemento del tutto singolare è che tutti loro diventarono poi santi, quindi si tratta di una famiglia che viveva la fede in modo decisamente molto vivo ed esemplare. Nono sono tantissime le notizie che si hanno di questo re inglese che visse e governò nell’VIII secolo. Non si ha la certezza neppure che fosse re, anche se la tradizione gli attribuisce questo titolo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Approfondimenti su San Riccardo di Wessex

San Riccardo Il santo di oggi non fu realmente re ed è sconosciuto anche il suo vero nome. Nome e titolo derivano dal racconto che si narra a Eichstätt in Baviera nel X secolo e a Lucca nel XII secolo a causa della... continua >> https://www.santodelgiorno.it/s facebook

