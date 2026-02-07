Occhio del Liverpool per la stella del Newcastle Sven Botman

Il Liverpool ha messo gli occhi su Sven Botman, difensore del Newcastle United. La squadra inglese si muove subito, pronta a offrire una cifra per portarlo a Anfield. Botman, che ha impressionato finora, potrebbe lasciare il Newcastle già nelle prossime settimane. La trattativa è appena iniziata, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool resta interessato a ingaggiare il difensore del Newcastle United Sven Botman. Stanno progettando una mossa per il 26enne nazionale olandese alla fine della stagione, e resta da vedere se il Newcastle è pronto a sancire la sua partenza. Secondo SportsBoom, il Liverpool sta valutando se lanciare un’offerta per lui. Botman è stato anche collegato al Chelsea. Il Liverpool punta sulla mossa di Sven Botman. Il Liverpool ha recentemente raggiunto un accordo per ingaggiare Jeremy Jacquet. Stanno però cercando di aggiungere un altro difensore alla rosa. Ibrahima Konate lascerà il club a parametro zero in estate, e Virgil van Dijk sta entrando nelle fasi crepuscolari della sua carriera, quindi dovrà essere sostituito in futuro.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ibrahima Konate torna in campo contro il Newcastle dopo aver saltato alcune partite per la morte di suo padre.

