Il sindaco Lepore si dice aperto a valutare l’ipotesi di coinvolgere privati nella costruzione del nuovo stadio di Bologna. Durante una conferenza stampa, Lepore ha ripassato la palla al club, sottolineando la disponibilità a discuterne. La proposta, ancora in fase preliminare, apre uno spiraglio per un progetto che può cambiare il volto della città.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Il sindaco Matteo Lepore apre ai privati per la costruzione di un nuovo stadio. “Dovessero esserci imprenditori, realtà private o lo stesso Bfc che volessero sviluppare un progetto di stadio privato su un'altra area, è un'ipotesi che prenderemo in considerazione. Come ho sempre detto, noi vogliamo fare le cose insieme al Bologna calcio e quindi dialogheremo su questo con loro". Secondo Lepore, però, “un eventuale nuovo stadio privato in un’altra area non deve consumare aree agricole, perché le abbiamo protette ”. Il nuovo stadio. È di questi giorni la notizia della lettera spedita dal Comune al Bologna calcio circa l’intenzione di Palazzo d’Accursio di togliere il vincolo a bilancio dei 40 milioni preventivati per l’operazione restyling, per poterli reimpiegare in altre opere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo stadio Bologna, l'apertura di Lepore che ripassa la palla al club: "Pronti a valutare l'ipotesi"

Il sindaco Lepore ha fatto un passo importante, aprendo alla possibilità di costruire un nuovo stadio a Bologna.

Il sindaco Lepore apre alla possibilità di costruire uno stadio nuovo per il Bologna.

Stadio nuovo a Bologna Se ne riparla dopo 10 anni di attesa… 5/9/25

Argomenti discussi: Restyling Dall'Ara, Lepore: I 40 milioni restano sul tavolo, pronti a trovare altri fondi; Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioni; Stadio Bologna, il sindaco Lepore sul restyling: Pronti a trovare nuovi fondi; Stadio Dall'Ara, Zanni: Il Comune di Bologna non ha fatto ciò che aveva promesso. Serve una scelta netta sul futuro dell'impianto.

Nuovo stadio Bologna, la svolta di Lepore! Il sindaco apre a questa ipotesi, arrivano aggiornamenti importanti sull’impianto rossoblùNuovo stadio Bologna, il sindaco Lepore ha aperto a questa ipotesi per il futuro dell’impianto rossoblù. Le sue parole Il futuro della casa del Bologna è a un bivio. Mentre il progetto di restyling de ... calcionews24.com

Il restyling dello stadio Dall'Ara, il sindaco pressa il club di Saputo: «Dobbiamo sapere cosa vogliono fare»Lepore chiede risposte in tempi rapidi e non esclude altre risorse. La società rossoblù informata di una delibera in arrivo, in Comune pronta la bozza per l'exit strategy ... corrieredibologna.corriere.it

Stadio nuovo o restyling Dall'Ara: Lepore aspetta le decisioni del Comune e...palla al centro facebook

