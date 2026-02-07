Dopo l’incendio dello scorso ottobre, The Butcher torna a vivere. Questa volta il locale apre i battenti in una nuova sede, all’interno di quella che un tempo era una vecchia tabaccaia ad Asciano. I proprietari hanno lavorato duramente per riaprire e riportare la loro attività, dopo il rogo che aveva bruciato tutto. Ora, il ristorante riapre con una nuova veste, pronto ad accogliere di nuovo i clienti.

Ha riaperto in una nuova sede, dopo l’incendio che lo scorso ottobre ha distrutto il locale di Asciano, la ristomacelleria The Butcher. Il nuovo spazio si trova in via delle Sorgenti 59, alla ‘Tabaccaia’ di Agnano. Lorenzo Cini, dopo la devastazione, si è rimboccato le maniche sorretto anche da una ondata di solidarietà che gli ha permesso di guardare avanti con fiducia per proseguire la sua amata attività. "Da solo non ce l’avrei mai fatta: dal 22 ottobre non mi sono sentito solo neanche un giorno" ha affermato infatti Cini al taglio del nastro del nuovo locale inaugurato nella serata di giovedì 5 febbraio alla presenza del coordinatore sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli, del sindaco del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, del presidente ConfCarni Confcommercio Pisa Paolo Ciampalini e del presidente del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme Stefano Ferrisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo locale dopo il rogo: "The Butcher" riapre nella vecchia tabaccaia

Approfondimenti su The Butcher

Dopo l’incendio che lo aveva distrutto lo scorso ottobre ad Asciano, The Butcher riapre ora in una nuova sede ad Agnano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su The Butcher

Argomenti discussi: Un nuovo locale dopo l'incendio: riapre ad Agnano la ristomacelleria The Butcher; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano; Scicchitano raddoppia, è lui il nuovo re del mare: le esclusive immagini del nuovo locale sul Lungomare; Un nuovo ristorante fusion in Torre Velasca e altre cose buone a Milano nel weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026.

Nuovo locale dopo il rogo: The Butcher riapre nella vecchia tabaccaiaLa ristomacelleria di Lorenzo Cini, grazie anche alla solidarietà ricevuta, inizia la nuova avventura nella storica struttura di Agnano: il taglio del nastro. msn.com

Filippo Champagne apre oggi a Monza il suo nuovo locale: Annienterà tuttiApre oggi, venerdì 5 dicembre, il nuovo locale di Filippo Champagne a Monza. Dopo gli annunci delle settimane e mesi scorsi, e dopo tanta attesa, questa sera, dalle 18.30, si apriranno le porte del ... fanpage.it

A San Valentino festeggia da The Butcher Se prenoti ora, solo a pranzo ricevi una bottiglia in omaggio 3398521379 Viale Quinto Ennio 84 - Bari #thebutcher #bari #sanvalentino #pranzo facebook