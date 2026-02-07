Nuovo attacco russo con droni contro infrastrutture energetiche in Ucraina | chiusi due aeroporti in Polonia

Durante la notte, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco con oltre 400 droni e numerosi missili. Le infrastrutture energetiche sono state le principali bersaglio, causando blackout e disagi in molte zone. Due aeroporti in Polonia sono stati chiusi per precauzione, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza. La situazione rimane tesa e rischia di peggiorare nelle prossime ore.

Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina durante la notte: oltre 400 droni e altre centinaia di missili di varia natura hanno colpito soprattutto le infrastrutture energetiche. Chiusi due aeroporti in Polonia, Zelensky: "Mosca deve essere privata della possibilità di usare il freddo come leva contro di noi".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ucraina Infrastrutture Ucraina, in corso violento attacco russo. La Polonia alza i caccia e chiude due aeroporti Ucraina, massiccio attacco russo: la Polonia alza i caccia per proteggere i suoi confini e chiude due aeroporti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ucraina Infrastrutture Argomenti discussi: Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: la metropolitana diventa un rifugio; Massiccio attacco in Ucraina, Polonia sospende voli in due aeroporti. Grave generale ferito a Mosca - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 07:53; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili. Ucraina: nuovo attacco russo agli impianti energetici. Ieri l'attentato a Mosca contro ilAGI - Un attacco massiccio delle forze russe alle infrastrutture energetiche ucraine ha causato interruzioni di corrente in tutto il Paese. Lo ha riferito l'operatore statale Ukrenergo. La Russia h ... msn.com Ucraina, Zelensky Nuovo attacco russo, Mosca preferisce terrore a diplomaziaKIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. Si è verificato ... iltempo.it TEATRO LUIGI BON – Il pianista russo GRIGORY SOKOLOV di nuovo straordinariamente in concerto a Colugna (UD) l’8 Febbraio 2026 Fondazione Luigi Bon, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Tavagnacco Presenta FONDA facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.