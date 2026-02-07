Nuove regole TFR 2026 cosa cambia per i dipendenti con silenzio assenso e fondi privati | la circolare Inps

L’Inps ha annunciato le nuove regole sul Tfr. A partire da quest’anno, i lavoratori assunti devono decidere in 60 giorni se mettere i soldi in fondi pensione privati o lasciarli in azienda. Prima avevano sei mesi di tempo. La circolare chiarisce anche che il silenzio assenso si applica in questa nuova procedura. La scelta diventa più rapida e semplice per chi lavora.

Da quest'anno i nuovi assunti hanno 60 giorni di tempo, invece di sei mesi, per decidere se versare il loro Tfr in fondi pensione privati oppure lasciarlo in azienda. Se non si decide scatta il silenzio assenso, e i soldi vanno ai fondi privati. Molte aziende devono versare il Tfr nel fondo Tesoreria dell'Inps: l'istituto ha chiarito quali con una circolare.

