Le denunce di incidenti sul lavoro continuano a salire e i numeri rimangono alti. Antonella Albanese, della Cgil Brescia, dice che non ci sono segnali di miglioramento: il calo di morti tra il 2024 e il 2025 non indica una vera diminuzione. I dati mostrano che, nonostante qualche piccola variazione, i decessi per infortunio restano elevati e il problema non sembra affatto risolto.

"Non ci sono buone notizie: i morti per infortunio da lavoro sono ancora troppi". Antonella Albanese, della segreteria della Cgil Brescia, evidenzia come il calo di morti da infortunio sul lavoro tra il 2024 ed il 2025 non sia, in realtà, da leggere come un trend di riduzione. "Nel 2024 a Brescia avevamo avuto 41 morti, un numero enorme: non c’è un trend che ci indichi una luce in fondo al tunnel. A conferma di questo, c’è l’aumento delle denunce per infortunio, che aumentano e a cui dovremmo aggiungere gli infortuni meno gravi che non vengono denunciati". Quanto alle malattie professionali, l’aumento era, invece, atteso, perché a livello di Regione era stata incentivata la denuncia, per poter avere dati utili a mettere in campo strategie di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Numeri elevati, non c’è un vero calo. E le denunce continuano a salire"

Approfondimenti su Infortuni Lavoro

Negli ultimi tempi, Meloni ha annunciato un drastico calo dei flussi migratori in Europa, suscitando dibattiti e opinioni contrastanti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Infortuni Lavoro

Argomenti discussi: L’anomalia infortuni esiste anche se la spiegazione scientifica non c’è. POSTA NAPOLISTA - A proposito dell'articolo di Raniero Virgilio su statistica, convinzioni popolari e Non ti pago. Di Mario Montella https://www.ilnapolista.it/2026/02/lanomalia-infortuni-e; Egonu, Stysiak e non solo: statistiche e numeri di Milano ed Eczacibasi in CEV Champions League; Affiggere la Costituzione e la Dichiarazione dei diritti umani è utile; Next Gen Femminile, alla scoperta del Basket Roma.

Vigili del fuoco, saranno potenziati i numeri del personale di Perugia | ‘Elevati’ Foligno e Castello #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #CittàdiCastello #foligno #perugia #subter #super #umbria | http://ow.ly/mImF106tLgZ facebook

#Adani: " #Dimarco tra i più decisivi d'Europa, ha numeri alti per il suo ruolo. Deve lavorare per fare il quarto" x.com