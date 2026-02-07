Oggi si celebra il sesto giorno della Novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. Molti si riuniscono per affidare i propri desideri e le proprie difficoltà a Maria, sperando di trovare conforto e forza nel Suo abbraccio materno. La preghiera si intensifica, mentre i fedeli si preparano a chiedere una grazia, fiduciosi nel suo aiuto.

Sesto giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes: affida il tuo cuore e tutte le tue speranze a Maria e trova speranza nel Suo abbraccio materno. L’11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l’unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Nostra Signora di Lourdes: sesto giorno per chiedere una grazia

Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

La piccola Novena all'Immacolata dalle grandi grazie Testo unico per 9 giorni.

