Novara la Cupola si tinge di viola per la Giornata contro l' epilessia

La Cupola di Novara si colora di viola per la Giornata contro l'epilessia. L’8 e il 9 febbraio, la Basilica di San Gaudenzio si illumina per sensibilizzare l’opinione pubblica e mostrare vicinanza a chi vive con questa condizione. La luce viola vuole combattere lo stigma e ricordare l’importanza di parlare di epilessia senza paura.

La Cupola torna a tingersi di viola.In occasione della Giornata internazionale contro l'epilessia, infatti, l'8 e il 9 febbraio il colore viola illuminerà la Cupola della Basilica di San Gaudenzio di Novara, per essere vicini a tutte le persone con epilessia e combattere insieme lo stigma di una.

