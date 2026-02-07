Notte di raid sull' Ucraina | attacchi alle infrastrutture energetiche blackout diffusi

Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, la Russia ha subito una serie di attacchi con droni. Mosca afferma di aver intercettato 82 apparecchi in diverse regioni, tra cui Volgograd e Bryansk. Gli attacchi hanno causato blackout e danni alle infrastrutture energetiche in Ucraina, mentre le autorità russe riferiscono di aver neutralizzato gran parte dei droni prima che potessero fare danni seri. La situazione resta tesa, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi accuse e responsabilità.

Nuova escalation nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. La Russia afferma di aver intercettato 82 droni ucraini su diverse regioni, da Volgograd a Bryansk. Kiev denuncia invece un attacco di massa contro le infrastrutture energetiche: droni e missili hanno colpito numerose oblast', dall'Ucraina occidentale fino a Kiev e Odessa, causando blackout d'emergenza. Esplosioni sono state segnalate in più città. A Sumy un drone russo ha colpito un'auto civile, uccidendo una donna di 31 anni.

