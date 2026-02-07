Not Italy’s Devil’s Island | Sardinia bristles at mafia inmate plan

A Nuoro, in Sardegna, i residenti si oppongono con forza al piano di trasferire un detenuto mafioso nel loro carcere. La cittadina, nota per il suo isolamento, si è detta preoccupata per la sicurezza e l’immagine locale. La discussione si anima tra cittadini e autorità, mentre la popolazione si prepara a manifestare contro questa decisione.

Only a handful of top mafiosi remain detained there and Sardinia is no longer seen as a dumping ground for criminals, instead building an international reputation around tourism. But that could change under a plan of Prime Minister Giorgia Meloni’s government which has alarmed residents. “Sardinia does not deserve to be seen as Italy’s Cayenne,” said governor Alessandra Todde, invoking the notorious former French Guiana penal colony on Devil’s Island. Italy’s 41bis regime, named after the law that regulates it, is among the most restrictive in Europe. Introduced in 1992 after the murder of anti-mafia judge Giovanni Falcone, it imposes near-total isolation on prisoners and was designed to stop bosses running their operations from behind bars. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Not Italy’s Devil’s Island: Sardinia bristles at mafia inmate plan Approfondimenti su Nuoro Prigione Corsica Sardinia Ferries assume 150 persone, tutte le posizioni aperte Corsica Sardinia Ferries cerca 150 persone per le sue navi. One piece imus devil contracts guida ai poteri e alle regole Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nuoro Prigione Argomenti discussi: Il Diavolo veste Prada 2 , nel trailer Miranda finge di non riconoscere Andy; I 32 Migliori Siti per vedere Anime in Streaming del 2026. Not Italy's Devil's Island: Sardinia bristles at mafia inmate planIn Nuoro, a remote city on the Italian island of Sardinia, a high stone wall rings the local prison, a fortress-like complex once renowned for holding high-profile ... uk.news.yahoo.com Milano Cortina 2026 should be iconic, not stressful. Save these rights before you book anything Save + share, then check the link in bio for the full ECC Italy guide. #MilanoCortina2026 #ConsumerRightsEU #TravelSmart #EUCitizens #europeanconsum facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.