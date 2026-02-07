Nordio | nessuna conseguenza sui tempi del referendum Un eventuale slittamento sarà molto breve

Il ministro Nordio assicura che la decisione della Cassazione sul ricorso riguardante il nuovo quesito per il referendum sulla giustizia non cambierà i tempi della consultazione. Se ci sarà uno slittamento, sarà molto breve. La questione ha aperto un precedente storico, visto che non era mai successo prima che una data già stabilita venisse messa in discussione per motivi legali.

L' accoglimento della Cassazione del ricorso sul nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia segna di fatto un precedente storico, perché nulla di simile era mai accaduto con una data di svolgimento della consultazione popolare già prevista. Quello che accadrà ora è tutto da vedere: il voto del 22 e 23 marzo potrebbe slittare, come potrebbe non farlo. In questo senso il suggerimento del Quirinale di non stampare ancora le schede elettorali, accolto dal Governo, potrebbe essere stato determinante per consentire di mantenere l'indizione del referendum nei tempi previsti. Nordio assicura celerità sui tempi del referendum.

