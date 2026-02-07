L’Empoli si prepara a sfidare il Palermo in un match che si preannuncia infuocato. I tifosi azzurri sono arrivati in massa allo stadio Barbera, dove quasi 25mila spettatori si sono radunati per sostenere la squadra. Il grande ex Dionisi ha avvertito i suoi: “Un ambiente da serie A”. I giocatori sanno che devono dare il massimo, perché questa partita si gioca su ritmi intensi e con tanta pressione.

di Simone Cioni Una bolgia di quasi 25mila spettatori, con 200 tifosi azzurri, attende oggi l’ Empoli al Barbera di Palermo. "Troveremo un ambiente da Serie A", ha messo in guardia i suoi ragazzi mister Dionisi "e una squadra tra quelle più attrezzate della Serie B – aggiunge – insomma, sarà un bel banco di prova per vedere a che livello siamo, dovremo stare dentro la partita, sfruttare al meglio i momenti positivi che avremo". Già all’andata, infatti, gli azzurri tennero testa ai rosanero pur perdendo 3-1 al Castellani Computer Gross Arena. "Facemmo una buonissima prestazione che però non fu sufficiente, questo la dice lunga sulle qualità del Palermo – prosegue il tecnico azzurro – che nel mercato di gennaio si è anche rinforzato, ma non portiamo certo battuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non una sfida qualunque. Il grande ex Dionisi mette in guardia i suoi: "Un ambiente da serie A»

Approfondimenti su Empoli Palermo

Empoli e Cesena si affrontano in una sfida che vede opposti Michele Mignani e Alessio Dionisi, due tecnici al terzo incrocio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Empoli Palermo

Argomenti discussi: La sfida Iran non ha soluzioni immediate; SAN VALENTINO O NON SAN VALENTINO?; Italrugby, Lamaro verso la Scozia: Ha una grande profondità. I risultati passano dalla prestazione; Horner rivela quando potrà tornare in F1 e su Wolff ammette: Ho enorme rispetto per lui.

La Nazione – A Palermo sfida tosta, non una gara qualunqueQuesti i titoli de La Nazione (ed.Empoli), oggi in edicola. tifosipalermo.it

Akragas, a Gemini non è una trasferta qualunque: Ferotti avverte i biancazzurriRitorno degli ottavi di Coppa Italia Promozione: campo difficile, ambiente caldo e una qualificazione tutta da conquistare. Il veterano chiama alla massima attenzione. goalsicilia.it

PALERMO-EMPOLI, DIONISI: "CI ASPETTA UN AMBIENTE DA SERIE A" di Redazione ForzaPalermo.it Alla vigilia della sfida che vedrà contrapposte Palermo ed Empoli, allo stadio Renzo Barbera, il tecnico dei toscani Alessio Dionisi ha presentato il match n facebook

“Dovremo essere bravi a limitare il Palermo e sfruttare le nostre qualità”: leggi le parole di mister Dionisi alla vigilia della sfida di domani contro il Palermo x.com