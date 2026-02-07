Cosa succede quando una persona che ci ha fatto del male muore? Veronica Raimo in " Non scrivere di me " dà una risposta che riguarda il desiderio, e leggere qualcosa di convincente su questo è un sollievo. “Ricordo tutto. Il corpo, l’odore, il piacere. La luce molto chiara della stanza. Perfetto bilanciamento del bianco”. Non quello che dovrebbe essere il desiderio, non quello che è corretto che sia – ma i pensieri reali di una donna che desidera, anche quando desidera il massimo del controsenso, e cioè qualcuno che l’ha violentata. S. ha visto Dennis quattordici volte, le prime tredici sono state varie fasi di un’esperienza estatica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Non scrivere di me", il ritorno di Veronica Raimo

Approfondimenti su Veronica Raimo

A febbraio 2026 arrivano in libreria diversi romanzi che promettono di catturare l’attenzione dei lettori.

Negli ultimi anni, sono aumentate le storie di vita scritte in modo molto personale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Veronica Raimo

Argomenti discussi: Amore, violenza e letteratura: Non scrivere di me di Veronica Raimo; Volevo tornare a inventare. Temevo di restare imbrigliata nell’autofiction; Com’è il femminismo dopo aver subito uno stupro; Antonella Perrotta, scrittrice, La scrittura, per me è scuotere, sollevare dubbi, smontare certezze, mostrare anche la parte peggiore dell’uomo e le storture delle dinamiche sociali | INTERVISTA.

Ecco quattro “Libri da leggere” usciti questa settimana per le nostre case editrici: - Jemimah Wei per @Mondadori - Veronica Raimo per @Einaudieditore - Olivier Norek per @RizzoliLibri - Michael Connelly per @edizpiemme #LibriDaLeggere #LDL gruppo x.com

Nel suo nuovo libro Veronica Raimo attraversa desiderio, trauma e ossessione mettendo a nudo le narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. È una storia di ferite e di autoinganni, che racconta il presente di tutti noi senza semplificarlo. Scoprite “Non facebook