Non piove su Schlein ma il cielo del Pd non è sereno

Da linkiesta.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, continua a credere nella sua linea, anche se il cielo del partito non è tranquillo. Mentre si avvicina il referendum sui magistrati, lei insiste nel voler giocare la partita fino in fondo, senza fare passi indietro. Le sue dichiarazioni sono chiare: “Se vince il No, vinco io”, mentre invita il partito a riflettere sulle conseguenze di un eventuale Sì, che potrebbe mettere tutti in difficoltà. La tensione tra le fila del Pd resta palpabile, e lo scenario si fa sempre più incerto.

Se vince il No, vinco io. Se vince il Sì perdiamo tutti: il partito è avvisato. È evidente che Elly Schlein vuole giocarsela, questa incerta partita sul referendum sui magistrati. La confusa “campagna d’ascolto”, in realtà, consiste in una serie di iniziative volte a mobilitare il partito sul territorio e a svegliare sonnacchiosi gruppi dirigenti locali. Il clima è già da campagna elettorale e quando è così non è il caso di approfondire le spaccature. Ha parlato per mezz’ora contro il governo Meloni, Elly Schlein, perché ci crede. Se vincesse il No per lei sarebbe un colpaccio mica da poco: avrebbe seppellito una delle riforme-chiave del governo Meloni e compattato la sinistra dura e pura consolidando l’intesa con Giuseppe Conte, il rivale con cui se la vedrà più avanti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Non piove su Schlein, ma il cielo del Pd non è sereno

**Pd: riformisti a Schlein, 'bene su pluralismo ma servono fatti'**

Questa mattina a Roma, il dibattito interno al Pd si accende dopo le parole di Elly Schlein.

