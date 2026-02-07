Non lo vogliamo! Olimpiadi il famoso politico fischiato e insultato

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si è conclusa con un episodio di tensione. Durante lo spettacolo, un politico è stato fischiato e insultato da parte del pubblico. La scena ha fatto discutere e ha acceso un dibattito sulla partecipazione e le proteste durante grandi eventi pubblici.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha unito Milano e Cortina in un unico racconto televisivo e scenico, con il doppio cuore di San Siro e dell'Arco della Pace. Davanti a circa 67mila spettatori sugli spalti e con collegamenti continui con la località dolomitica, la serata ha alternato spettacolo, tradizione istituzionale e simboli del presente. L'avvio è stato affidato alla danza, con i ballerini della Scala Claudio Coviello e Antonella Albano impegnati in Amore e Psiche: un'apertura pensata come dialogo tra sentimento e razionalità, che ha introdotto il tono complessivo della cerimonia.

Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: Non potrò cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di aperturaIl rapper svela su Instagram i retroscena della sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina ... ilfattoquotidiano.it

Va bene Ghali alle Olimpiadi, a patto che non faccia GhaliChe senso ha sceglierlo per la cerimonia di apertura di Milano-Cortina nella speranza che eviti di esprimere il suo pensiero di critica a Israele e di ... huffingtonpost.it

