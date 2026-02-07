Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Zoe Trinchero aveva passato la serata in alcuni locali del centro, poi si era allontanata. Gli amici l’hanno vista l’ultima volta vicino a un distributore di benzina, prima di scoprire il suo corpo senza vita. In caserma sono stati ascoltati alcuni amici, mentre le indagini cercano di capire cosa sia successo.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Non sarebbe morta per annegamento. Il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. I carabinieri stanno ascoltando in caserma numerose persone, tra le quali un amico della 17enne: il giovane dovrebbe essere l'ultimo ad averla vista. A quanto si apprende, la ragazza non aveva in corso una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nizza Monferrato, 17enne uccisa e gettata in un corso d'acqua. In caserma un amico

