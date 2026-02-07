Niente figli per carità | perché i Millennial dicono no

La questione delle nascite tra i giovani di oggi si fa sempre più complessa. I Millennial scelgono di non avere figli, e questo sta portando a una vera e propria crisi demografica. La tendenza si conferma, e le ragioni sono chiare: molti preferiscono dedicarsi alla carriera o semplicemente non vogliono mettere su famiglia. La popolazione italiana invecchia e le nascite continuano a calare, creando un vuoto che rischia di cambiare radicalmente il volto del Paese.

Siamo alla glaciazione demografica. Questo è stato detto e ridetto, come che nei passeggini ora si trastullano i barboncini toy. Quello che forse è sfuggito è che il 25 per cento dei Millennial non vuole più fare figli. Sono i cosiddetti childfree: donne (uomini e coppie) che dichiarano di non desiderarne affatto. Per scelta. Lo racconta Giorgia Pacione Di Bello, giornalista, nel saggio Millennial, la generazione dimenticata (Capponi Editore): «Siamo una generazione concreta, brutalmente realista, consapevole. Fantastichiamo poco. La nostra non è più una rivendicazione femminista come nel 1968, quanto una decisione ponderata: non ho il desiderio di diventare madre, perché ho altri obiettivi». 🔗 Leggi su Panorama.it

