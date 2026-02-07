Niente barelle anziana con disabilità resta a terra 14 ore al pronto soccorso Maurizio Mangialardi | Modello organizzativo inefficiente

Un’anziana con disabilità è rimasta a terra per 14 ore al pronto soccorso di Torrette. La donna ha dovuto attendere senza assistenza, perché non c’era una barella disponibile. Maurizio Mangialardi critica il modello organizzativo, definendolo inefficiente. La situazione mette in luce le difficoltà del sistema di emergenza in quella struttura.

Sul tema interviene oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi: «Questa è l'ennesima testimonianza di una sanità marchigiana da tempo allo sbando. Evidentemente neppure il tragico caso di Franco Amoroso (al pronto soccorso di Senigallia, ndr) è servito a sollecitare soluzioni concrete rispetto all'urgente necessità di mettere mano ai servizi dei pronto soccorso della nostra Regione». L'esponente Dem ammette che l'attuale assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro «deve fare i conti con la pesante eredità di 5 anni di disastri» dunque «serve un taglio netto con l'esperienza fallimentare di Saltamartini» e invece «non si vedono, purtroppo, segnali davvero forti di discontinuità».

