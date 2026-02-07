Nicola terrorizzato dall’Ice a Minneapolis | Per non avere problemi porto i documenti al collo perché se metto la mano in tasca mi sparano

Nicola si sente in pericolo a Minneapolis. Racconta di portare sempre i documenti al collo, perché ha paura che, se mette la mano in tasca, gli sparino. La tensione tra immigrati e forze dell’ordine resta alta, e lui preferisce non rischiare.

Ancona, 7 febbraio 2026 –  L’amministrazione Trump ritirerà con effetto immediato dal Minnesota circa 700 agenti federali dell’Ice impegnati nelle operazioni contro gli immigrati. A Minneapolis resteranno schierati comunque circa duemila agenti dell’Ice e delle forze di frontiera che anche in queste ultime ore hanno continuato a rastrellare le strade della città. E’ una delle ultime notizie arrivate dopo le morti di Renée Good e Alex Pretti che hanno indignato l’opinione pubblica. Lo si apprende tramite i media mentre gli expat italiani che vivono lì quella realtà la vivono ogni giorno sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

