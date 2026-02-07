Nicola terrorizzato dall’Ice a Minneapolis | Per non avere problemi porto i documenti al collo perché se metto la mano in tasca mi sparano

Nicola si sente in pericolo a Minneapolis. Racconta di portare sempre i documenti al collo, perché ha paura che, se mette la mano in tasca, gli sparino. La tensione tra immigrati e forze dell’ordine resta alta, e lui preferisce non rischiare.

Ancona, 7 febbraio 2026 – L’amministrazione Trump ritirerà con effetto immediato dal Minnesota circa 700 agenti federali dell’Ice impegnati nelle operazioni contro gli immigrati. A Minneapolis resteranno schierati comunque circa duemila agenti dell’Ice e delle forze di frontiera che anche in queste ultime ore hanno continuato a rastrellare le strade della città. E’ una delle ultime notizie arrivate dopo le morti di Renée Good e Alex Pretti che hanno indignato l’opinione pubblica. Lo si apprende tramite i media mentre gli expat italiani che vivono lì quella realtà la vivono ogni giorno sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nicola terrorizzato dall’Ice a Minneapolis: “Per non avere problemi porto i documenti al collo, perché se metto la mano in tasca mi sparano” Approfondimenti su Nicola Minneapolis Giornalisti Rai minacciati dall’ICE a Minneapolis: «Se filmate, vi tiriamo giù dall’auto» Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati del programma In Mezz’ora, sono stati minacciati dall’ICE a Minneapolis mentre si trovavano sul posto. Alex Pretti ucciso dall’Ice a Minneapolis, spunta un nuovo video: l’uomo ha un cellulare in mano È stato diffuso un nuovo video che mostra l’episodio in cui Alex Jeffrey Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nicola Minneapolis Argomenti discussi: Nicola terrorizzato dall’Ice a Minneapolis: Per non avere problemi porto i documenti al collo, perché se metto la mano in tasca mi sparano. È vergognoso che un soggetto pericoloso, che ha aggredito e terrorizzato diverse donne e bambini a Roma, sia ancora libero di girare e di delinquere. Alcuni giudici e magistrati continuano a dimostrarsi inspiegabilmente lassisti e buonisti nei confronti di stran facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.