Nick Jonas ha condiviso un momento difficile della sua vita, rivelando che sua figlia è stata in terapia intensiva per oltre tre mesi. Il cantante ha raccontato che la bimba ha combattuto ogni giorno, affrontando una lunga battaglia che lo ha segnato profondamente. La sua testimonianza arriva dopo anni in cui i Jonas Brothers sono passati dall’essere una band di successo a vivere vite separate e più private.

Sono trascorsi ormai tanti anni da quando, ragazzino, era una star della Disney insieme ai fratelli. I Jonas Brothers sono un lontano ricordo, oggi ognuno di loro è un uomo, con la propria vita e le proprie esperienze, anche professionali. Nick Jonas, in particolare, ha deciso di raccontarsi al podcast On Purpose, parlando della sua lunga carriera ma anche del rapporto con la splendida moglie, Priyanka Chopra. E, per la prima volta, ha deciso di rivelare un dettaglio doloroso sull’arrivo della figlia nelle loro vite: nata da madre surrogata, i primi mesi sono stati molto difficili. I mesi difficili della figlia in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nick Jonas rivela: “Mia figlia in terapia intensiva, ha lottato ogni giorno per tre mesi e mezzo”

Approfondimenti su Nick Jonas figlia

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno vissuto giorni difficili con la loro piccola Malti Marie, nata prematura nel gennaio 2022.

Nick Jonas si apre sulla nascita della figlia Malti Marie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nick Jonas figlia

Argomenti discussi: Fitbit lancia Luffu, il monitoraggio della salute basato sull’intelligenza artificiale per tutta la famiglia.

Leggo. . Nick Jonas si guarda indietro e ripensa a uno dei momenti che più hanno cambiato la sua vita: la nascita Malti Marie. Il desiderio di avere un figlio ha per anni messo a dura prova il rapporto con la moglie Priyanka Chopra. Dopo numerosi tentativi, la c facebook