Neil Young stop al tour 2026 | cancellati tutti i concerti europei e le date italiane a Lucca e Codroipo

Neil Young ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti previsti in Europa nel 2026, compresi quelli in Italia a Lucca e Codroipo. La decisione ha lasciato delusi molti fan, che speravano di vederlo dal vivo con i suoi Chrome Hearts. La notizia ha colpito soprattutto chi aveva già comprato i biglietti, senza ancora sapere cosa sarebbe successo. Ora si aspetta qualche spiegazione ufficiale sulla scelta di interrompere il tour.

Neil Young ha cancellato tutti i concerti previsti per il 2026, deludendo migliaia di fan in attesa di rivederlo sul palco con i suoi Chrome Hearts. La decisione, comunicata direttamente attraverso il suo sito web, Neil Young Archives, segna un brusco stop a un tour europeo che avrebbe dovuto toccare diverse città, tra cui due date italiane: il 14 luglio a Lucca Summer Festival e il 16 luglio a Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. L’annuncio, giunto inaspettato, lascia un vuoto significativo nel calendario musicale del 2026 e solleva interrogativi sulle motivazioni alla base di questa scelta, che va oltre i semplici impegni artistici.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Neil Young Tour2026 Neil Young al Lucca Summer Festival 2026, annunciata la data Cesare Cremonini inarrestabile: raddoppia le date al Circo Massimo di Roma. Tutti i concerti del tour estivo Cesare Cremonini annuncia il raddoppio delle date al Circo Massimo di Roma, confermando il suo impegno nel tour estivo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Neil Young Tour2026 Argomenti discussi: Neil Young non canterà al Moon&Stars di Locarno; Neil Young cancella il tour 2026: saltano anche le date italiane; Groenlandia, Neil Young ancora contro Trump: regala il suo archivio agli abitanti dell'isola; Articolo - La geopolitica che cambia, acutizza la miseria umana. Il caso Neil Young. Neil Young si prende una pausa. Niente tour europeo nel 2026 e quindi niente Italia. La comunicazione arriva direttamente da lui su Neil Young Archives. x.com NEIL YOUNG, CANCELLATO TUTTO IL TOUR EUROPEO "Non è il momento", ha scritto il rocker canadese Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756882/neil-young-concerti-italiani-cancellati-tour-europeo-rimborsi facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.