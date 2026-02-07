Neil Young annulla il tour del 2026 | Non è il momento

Neil Young annuncia di aver cancellato il tour del 2026 con i Chrome Hearts in Europa e nel Regno Unito. Lo ha scritto venerdì sul suo sito, spiegando che “non è il momento” di partire con il concerto. I fan sono rimasti sorpresi dalla decisione improvvisa, ma lui non ha dato dettagli aggiuntivi.

Neil Young ha cancellato il suo tour 2026 con i Chrome Hearts nel Regno Unito e in Europa, scusandosi con i fan in un messaggio, pubblicato sul suo sito web venerdì 6 febbraio, commentando: “non è il momento”. “Ho deciso di prendermi una pausa e questa volta non sarò in tour in Europa”, spiega il post. “Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Mi dispiace deludervi, ma non è il momento. Adoro suonare DAL VIVO e stare con voi e i Chrome Hearts”. Ha firmato la nota: “Con affetto, Neil” e “State bene”. La tournée avrebbe dovuto avere inizio il 17 giugno a Bodelva, in Inghilterra, per poi concludersi il 26 luglio a Udine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

