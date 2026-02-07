I Boston Celtics recuperano da uno svantaggio di 22 punti e vincono in casa contro i Miami Heat. I padroni di casa partono male, ma nel secondo tempo ribaltano tutto e portano a casa la vittoria di misura, grazie a una rimonta che lascia senza parole. Nel frattempo, i Detroit Pistons dominano sui New York Knicks, dimostrando di essere in buona forma.

Boston (Stati Uniti), 7 febbraio 2026 – Sul +22 poco prima dell’intervallo, i Miami Heat già accarezzavano la possibilità di fare un un colpaccio al TD Garden, ma sulla loro strada hanno trovato i Boston Celtics che – spinti dal pubblico amico – hanno imbastito una clamorosa rimonta imponendosi alla fine per 98-96. I biancoverdi nella ripresa hanno infatti concesso soltanto 37 punti alla franchigia della Florida – che ne ha siglati 59 nei 24’ iniziali – risalendo la corrente fino al +1 a 12’ dalla fine per poi imporsi nella volata di un quarto quarto equilibratissimo grazie a una tripla di Derrick White a 1’31” dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Celtics piegano gli Heat rimontando dal -22. I Pistons strapazzano i Knicks

Approfondimenti su Celtics Heat

Nella penultima notte dell’anno, la regular season NBA ha visto i Detroit Pistons imporsi sui Los Angeles Lakers, mentre i Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro i Utah Jazz.

La notte NBA ha regalato sorprese e risultati importanti.

Ultime notizie su Celtics Heat

