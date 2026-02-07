Nardò | Pietro Saltatempo sul palco una fiaba sul valore del tempo per i più piccoli Riflessioni su fretta e attesa

Questa domenica il Teatro Comunale di Nardò ospita lo spettacolo “Pietro Saltatempo, il filo magico”. La fiaba, pensata per i bambini, affronta il tema del tempo, tra fretta e attesa. Gli attori portano in scena una storia che invita i piccoli a riflettere sui valori legati al trascorrere dei giorni. La produzione dei Teatrini debutta proprio in questa occasione, portando un messaggio semplice ma importante per le famiglie della zona.

Il Teatro Comunale di Nardò si prepara ad accogliere un nuovo spettacolo per famiglie, “Pietro Saltatempo, il filo magico”, una produzione dei Teatrini che debutterà domenica 8 febbraio. L’evento, inserito nella rassegna Piccoli Sguardi, giunge alla sua sedicesima stagione e promette di portare sul palco una riflessione delicata e profonda sul valore del tempo e sull’importanza di vivere pienamente ogni istante. Lo spettacolo, destinato a un pubblico dai sei anni in su, è un invito a rallentare in un mondo sempre più frenetico, un’esigenza che risuona particolarmente in un’epoca caratterizzata da ritmi incalzanti e dalla costante ricerca di efficienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

