Nardò demolita l’ex scuola | comitato civico in diffida legale per i cipressi a rischio parcheggio

L’ex scuola media di via XX Settembre a Nardò è stata demolita ieri, senza preavviso. La decisione ha scatenato la reazione del comitato civico, che ha già inviato una diffida legale per mettere in discussione l’abbattimento e la salvaguardia dei cipressi nel parcheggio vicino. La questione resta aperta, mentre i residenti si chiedono cosa cambierà ora.

L'ex scuola media di via XX Settembre a Nardò è stata completamente demolita nelle ultime ore, aprendo una nuova fase nella controversia che la vede al centro. Il Comitato civico "Giù le ruspe dalla scuola", supportato da un ampio ventaglio di associazioni e forze politiche locali, ha inviato una formale diffida legale al Comune, chiedendo l'immediata sospensione di ogni intervento che possa compromettere la sorte dei 53 cipressi che circondano l'area del cantiere, ora destinata a diventare un parcheggio da 250 posti per il centro storico. La demolizione dell'edificio scolastico, avvenuta dopo il trasferimento di studenti e personale nella nuova sede di piazza Giulio Pastore, segna una vittoria parziale per l'amministrazione comunale, ma non chiude la battaglia per la salvaguardia del verde che da mesi infiamma la comunità neretina.

