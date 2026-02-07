Narconon volley pronta per il Monday Night | arriva il big match contro Talmassons

La Narconon Volley Melendugno si prepara a giocare il suo primo match casalingo nella fase di Pool Promozione. Dopo la difficile trasferta a Brescia, i biancazzurri vogliono dimostrare il loro valore contro Talmassons, in un Monday Night che promette grande spettacolo.

Dopo l’esordio in trasferta sul difficile campo di Brescia, la squadra salentina si prepara alla sua prima gara casalinga nella prestigiosa fase di Pool Promozione MELENDUGNO - Dopo l’esordio in trasferta sul difficile campo di Brescia, la Narconon Volley Melendugno si prepara alla sua prima gara casalinga nella prestigiosa fase di Pool Promozione. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio alle ore 20, quando le luci del Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce si accenderanno per il big match della seconda giornata. Al Palasport arriva la Cda Volley Talmassons FVG, una delle grandi favorite al salto di categoria.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Stasera si disputa il match più atteso della serie B maschile di volley, con l'Upc impegnata nella sfida contro il temibile Pontedera.

