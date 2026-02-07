Napoli vs Genoa | Azioni Salienti e PRM delle gare precedenti

Nel match di questa sera, il Napoli affronta il Genoa in casa. I partenopei vogliono mettere pressione in classifica, mentre i liguri cercano punti importanti per la salvezza. La squadra di casa si presenta con entusiasmo dopo aver vinto 2-1 contro la Fiorentina nell’ultimo impegno di campionato. Gli azzurri puntano a sfruttare il fattore campo e a controllare il gioco fin dall’inizio. Il Genoa, invece, si prepara a resistere e a cercare occasioni offensive in contropiede. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Fiorentina, 2-1, Serie A, 23esima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 8-7; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 5-2; Secondo Tempo, 3-5. Percentuali Realizzative Totali:. 25,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 20,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 33,00% – 20,00%. Primo Tempo (1-0). 8?, Gutierrez. 11? Vergara (Gol, 1-0). 22?, Hojlund. 22? Comuzzo ("AutoPalo"). 24? Piccoli. 24? Gudmunsson. 38?. 40?, Hojlund. Primo Tempo: Napoli superiore.

