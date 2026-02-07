Napoli si sente male alla guida in viale Maddalena e si schianta | muore 55enne

Questa mattina a Napoli, un uomo di 55 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo in viale Maddalena, vicino all’aeroporto di Capodichino. L’uomo stava aspettando al semaforo di svoltare quando, all’improvviso, si è sentito male. Nonostante i tentativi di soccorso, è morto poco dopo.

Tragedia nel pomeriggio di ieri in viale Maddalena, a breve distanza dall’aeroporto di Capodichino. Un automobilista di 55 anni, fermo al semaforo mentre attendeva di svoltare in via Filippo Maria Briganti, è stato colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità un attacco cardiaco. A causa delle convulsioni, il veicolo si è rimesso in movimento senza controllo, percorrendo viale Maddalena in senso opposto e finendo per impattare violentemente contro un camion. Un agente della Polizia Locale che si trovava nelle vicinanze è intervenuto tempestivamente, contattando il 118 e cercando di prestare i primi soccorsi con l’aiuto di un infermiere di passaggio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

