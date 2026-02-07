Napoli si riapre la trattativa per l’obiettivo di mercato | Possibile un nuovo tentativo in estate
Il Napoli torna a pensare a Leon Goretzka. Dopo aver tentato l’assalto durante il mercato invernale, ora la società azzurra valuta seriamente un nuovo tentativo in estate. La possibilità di portare il centrocampista tedesco del Bayern Monaco in Italia torna a essere concreta. La trattativa potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane, mentre il club azzurro si prepara a fare una mossa importante.
Il nome di Leon Goretzka torna prepotentemente sotto i riflettori del calcio italiano. Dopo il tentativo del Napoli durante l’ultimo mercato invernale, il club azzurro potrebbe ritentare l’assalto al centrocampista tedesco del Bayern Monaco in vista dell’estate. Le incertezze legate al futuro contrattuale di Goretzka, unito all’interesse manifestato anche dall’Atletico Madrid, hanno alimentato nuove speculazioni. Alfredo Pedullà ha svelato gli sviluppi di una trattativa che potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi, con i partenopei pronti a valutare la situazione. Il tentativo estivo del Napoli per Goretzka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Napoli LeonGoretzka
Frattesi Lazio, nuovo tentativo per l’ex obiettivo di mercato della Juventus: ecco la risposta dell’Inter
La Lazio fa un nuovo passo per Davide Frattesi, l’ex obiettivo di mercato della Juventus.
Napoli, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto: l’ha detto sul possibile trasferimento
Ultime notizie su Napoli LeonGoretzka
Argomenti discussi: Napoli, si riapre la partita del San Carlo: Manfredi e Macciardi al primo Consiglio dal ricorso; Voragine a Bagnoli, Cosenza: A breve riapre via Diocleziano; Dal 26 gennaio riapre il Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli: arrivano le cartoline digitali; Teatro San Carlo, l'offensiva di Manfredi si sposta su bilancio e programma.
Napoli, riapre via Agnano agli Astroni dopo la frana di novembreÈ stata riaperta, il 7 febbraio 2026, al transito veicolare e pedonale Via Agnano agli Astroni a Napoli, nel tratto precedentemente colpita ... msn.com
Riaperta via Agnano agli Astroni dopo la franaCon la riapertura odierna cessa il dispositivo di traffico temporaneo che deviava i flussi su via Provinciale San Gennaro, ripristinando il collegamento diretto tra la zona delle Terme e il resto del ... ilroma.net
Napoli, riapre via Agnano agli Astroni dopo la frana di novembre facebook
Dopo 40 anni riapre il Supercinema di Napoli Est. Al via la campagna di crowdfunding, Fondazione con il Sud è il primo sostenitore. fondazioneconilsud.it/news/riapre-do… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.