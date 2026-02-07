Napoli forte tensione tra Noa Lang e Antonio Conte

Napoli vive momenti di tensione tra Noa Lang e l’allenatore Antonio Conte. Dopo soli sei mesi, l’attaccante ha deciso di lasciare il club. Durante il campionato, Lang ha avuto poche occasioni e non è riuscito a trovare continuità nelle sue prestazioni. La situazione si fa complicata tra i due, e ora il Napoli dovrà valutare come muoversi in vista del futuro.

Noa Lang, dopo solo sei mesi dal suo arrivo, ha già lasciato il Napoli. L'attaccante durante la prima parte del campionato ha giocato poco e con grande discontinuità. Ora, indossa la maglia del Galatasaray. Stando a quanto trapelato, il calciatore, acquisito dalla squadra turca in prestito e con diritto di riscatto, non è mai entrato nelle grazie del mister Antonio Conte. Sulla questione, rimbombano le parole di Fabrizio Romano:" A fine dicembre, qui sul canale, vi dicevo: "Occhio, perché Noa Lang può partire, può andare in Turchia". Lang rispose con una storia su Instagram e in tanti dissero: "Sta smentendo, vuole restare al Napoli".

