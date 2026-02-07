Napoli follia a Marassi | vittoria al 95? in 10 uomini Doppietta di Hojlund Disastro Buongiorno

Una partita che resterà a lungo nella memoria dei tifosi del Napoli. La squadra partenopea ha conquistato una vittoria incredibile al Ferraris, battendo il Genoa 3-2 solo al 95° minuto. La gara si è accesa fin dalle prime battute, con il Genoa che ha messo sotto pressione il Napoli. Poi, nel finale, una doppietta di Hojlund ha ribaltato tutto, portando i partenopei alla vittoria su un campo difficile. La beffa per il Genoa e il disastro di Buongiorno, che ha commesso un errore decisivo.

VITTORIA AL CARDIOPALMA. Il Napoli espugna il Ferraris battendo il Genoa 3-2 in una gara decisa solo al 95? da un rigore di Rasmus Hojlund. La partita è stata un ottovolante di emozioni ed errori: il Genoa passa subito su rigore causato da un disastro di Buongiorno, ma il Napoli ribalta tutto in due minuti con Hojlund e McTominay. Nella ripresa, l’uscita dello scozzese per infortunio (gluteo) e un nuovo orrore difensivo di Buongiorno regalano il pari a Colombo. Nel finale, con gli azzurri in 10 per l’espulsione di Juan Jesus, arriva il guizzo decisivo nel recupero che blinda il terzo posto. Genoa-Napoli 2-3: Hojlund eroico al 95 Chi ha segnato i gol in Genoa-Napoli e perché Buongiorno è stato il peggiore in campo?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli follia a marassi vittoria al 95 in 10 uomini doppietta di hojlund disastro buongiorno

© Napolissimo.it - Napoli, follia a Marassi: vittoria al 95? in 10 uomini. Doppietta di Hojlund. Disastro Buongiorno

