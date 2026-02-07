Napoli | Cirielli ' piena vicinanza a Manfredi'

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato preso di mira con un gesto che ha fatto scalpore. Il presidente della commissione Affari Costituzionali, Cirielli, ha espresso piena vicinanza a lui, condannando l’atto come grave e inaccettabile. La vicenda ha suscitato preoccupazione e si cerca di capire chi ci sia dietro questa intimidazione.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "È un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo il primo cittadino di Napoli ma i principi di legalità e convivenza civile. Ogni forma di intimidazione va respinta con determinazione. Al sindaco Manfredi arrivi la mia piena vicinanza e solidarietà". Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e capo dell'opposizione in Regione Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napoli: Cirielli, 'piena vicinanza a Manfredi' Approfondimenti su Napoli Manfredi Napoli: Schlein, 'solidarietà e vicinanza al sindaco Manfredi' Questa mattina a Napoli, il segretario del Pd, Elly Schlein, ha espresso la sua solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi. Napoli: Conte, 'vicinanza a Manfredi, minacce atto vigliacco e codardo' Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, riceve nuove minacce sui muri di Bagnoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Manfredi Napoli: Cirielli, 'piena vicinanza a Manfredi'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - È un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo il primo cittadino di Napoli ma i principi di legalità e convivenza civile. Ogni forma di intimidazione va respinta ... iltempo.it Napoli: Conte, ‘vicinanza a Manfredi, minacce atto vigliacco e codardo’Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le minacce comparse oggi sui muri di Bagnoli contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sono un atto vigliacco e codardo. Violenza e odio non possono avere asilo nella ... ilsannioquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.