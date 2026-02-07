My Arcade Atari Gamestation Go deal | Over 200 games $50 off

7 feb 2026

La My Arcade propone una nuova offerta per la sua Gamestation Go, pensata per chi vuole rivivere la nostalgia dei giochi Atari. L’azienda mette a disposizione oltre 200 titoli e sconti di 50 dollari, rendendo l’acquisto più semplice e accessibile. La console, già molto apprezzata tra gli appassionati, diventa ancora più interessante grazie a questa promozione. Molti utenti stanno già approfittando dell’offerta per rinnovare il proprio spazio giochi senza spendere troppo.

una proposta nostalgia, resa pratica e accessibile, accompagna la recente offerta della My Arcade per la gamestation go. si tratta di una console portatile che ospita oltre 200 giochi, possiede un display da 7 pollici e offre l’opzione hdmi out per l’aggiornamento su uno schermoTV. l’occasione consente un sconto di 50 dollari sul prezzo di listino, ponendo il costo a 129,99 dollari. la promozione è disponibile tramite woot, con un limite di una unità per cliente e una garanzia di 90 giorni fornita dal rivenditore. il periodo promozionale è stimato in circa tre settimane, offrendo tempo sufficiente per decidere l’acquisto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

